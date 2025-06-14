شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يجري اتصالات موسعة مع عدة دول لتجنب التصعيد الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد الجمعة سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في قطر وعمان وفرنسا وبريطانيا لبحث التطورات الإقليمية بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران.

وشملت الاتصالات كلا من وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبريطاني ديفيد كاميرون.

وناقشت الاتصالات تداعيات التصعيد الراهن على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تأثيره على السلم والأمن الدوليين.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحادثات ركزت على تعزيز جهود خفض التصعيد، والاعتماد على الحلول الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمات.

وجاءت هذه الاتصالات بعد إدانة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي على إيران، معربةً عن قلقها البالغ من استمرار التصعيد وتأثيراته السلبية على الأمن الإقليمي.

وفي بيان سابق، شددت وزارة الخارجية الإماراتية على ضرورة التحلي بالضبط النفس والحكمة لتجنب تفاقم الأوضاع، وتوسيع نطاق الصراع. كما أكدت على أهمية حل الخلافات عبر الوسائل السلمية، مع تجنب لغة التهديد والمواجهة.

ودعت الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار، والعمل على إحلال الاستقرار والسلم الدوليين.