شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيرانى لدى الأمم المتحدة: 78 قتيلا و320 جريحا حصيلة الهجمات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الإيرانى لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرافانى، إن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على إيران بلغت 78 قتيلا و320 جريحا.

ويتزامن تصريح إرافانى مع إنطلاق الموجة الثانية من الهجمات الإيرانية - تسمى الوعد الصادق- ضد أهداف داخل دولة الاحتلال، واستهدفت الهجمات عدة مواقع من ضمنها وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب، وضاحية دان جوش فى نفس المدينة، ومنطقة شفيلا فى غرب القدس، وصحراء النقب فى دولة الاحتلال حيث يتواجد مفاعل ديمونة النووى.

ونفذت إسرائيل هجوم مباغت فى الساعات الأولى من يوم الجمعة، لتقتل عدد من القيادات العسكرية البارزة فى إيران، أولهم قائد الحرس الثورى، حسين سلامى، ورئيس أركان القوات الإيرانية المسلحة، محمد باقرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلى فى وقت سابق عن تنفيذه هجمات واسعة النطاق ضد أهداف وقواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيرانى فى كل من همدان وتبريز، مردفا استهدافه للمنشأة النووية المتواجدة فى أصفهان، وتزامن إعلانه مع أنباء تفيد نشوب حريق بمطار مهراباد بالعاصمة طهران.

ونفذت إيران هجومها الصاروخى المسمى بـ"الوعد الصادق" ضد عدة أهداف داخل دولة الاحتلال، وبلغ عدد الصواريخ التى أطلقتها طهران 200 صاروخ وفقا لوسائل الإعلام الفارسية، هذا إلى جانب إطلاق حوالى 1800 صاروخ فى الموجة الثانية من الهجمات التى بدأت فى الساعات الأولى من اليوم السبت.