شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء فارس: عودة تشغيل أنظمة الدفاع الجوى فى طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير نشرتها وكالة أنباء فارس بعودة تشغيل أنظمة الدفاع الجوى فى العاصمة الإيرانية طهران بعد توقف قصير خلفه الهجوم الإسرائيلى المباغت فى الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأطلقت إيران صواريخ - بلغ عددها حتى الأن وفقا لوسائل إعلام عبرية 200 صاورخ- للرد على غارات الفجر الإسرائيلية التى استهدفت مواقع وأفراد عسكريين، وعدد من العلماء النوويين.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن الهجمات الإيرانية سببت أضرار فى عدد من المبانى السكنية فى مدينة تل أبيب، وأصيب 7 مواطنين بإصابات طفيفة، وفقا لإسعاف دولة الاحتلال، بينما قتلت سيدة واحدة.

واستهدفت الهجمات الإيرانية عدة مواقع فى ضاحية دان خوش فى تل أبيب، وشفيلا فى غرب القدس، والنقب.