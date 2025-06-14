شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع فيديو يكشف عن وضع دفاعات فى أحياء سكنية فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول مستخدمى منصة التواصل الإجتماعى إكس- تويتر سابقا- مقطع فيديو يعرض إطلاق صواريخ دفاعات دولة الاحتلال للتعامل مع الهجوم الإيرانى من أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين فى مدينة تل أبيب. ونال مقطع الفيديو انتقادات لاذعة رأت أن دولة الاحتلال تستخدم مواطنيها كجدار بشرى للإحتماء من الهجمات العسكرية، وهى التهمة التى يواصل مسؤولو دولة الاحتلال ترديدها واستخدامها كذريعة لاستهداف المواطنين والمدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

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