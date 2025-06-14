شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والتى تتمثل في توفير التعويض فى حالة الإصابة، كما يقوم الصندوق بمنح تعويضات لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها - عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

نص القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية،على عدد من الإعفاءات لتحقيق أهداف الصندوق بدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة ، محددا أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

نصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.