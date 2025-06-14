شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل من المركز التكنولوجى.. اعرف المستندات والان مع تفاصيل الخبر

تسهيلًا على أصحاب المحال، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة، لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وفيما يلي خطوات وإجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام من خلال المركز التكنولوجي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- محضر شرطة في حالة الفقد.

3- الرخصة التالفة في حالة التلف.

4- صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.

5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال).

6- صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

ثالثًا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

ويعتمد عمل المراكز التكنولوجية على نظام الشباك الواحد، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم في مكان واحد دون الحاجة للانتقال بين الإدارات المختلفة.

وتشمل خدماتها تراخيص البناء، وتجديد الرخص، واستخراج الشهادات الرسمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ويمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية المرتبطة بالمراكز.