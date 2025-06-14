شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: نفذنا هجمات واسعة على إيران.. وأنباء بحرائق فى مطار مهراباد بطهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن دولة الاحتلال شنت غارات جوية استهدفت عدة قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيرانى فى تبريز وهمدان، غرب إيران. ويتزامن الهجوم مع أنباء تفيد حريق مطار مهراباد فى العاصمة الإيرانية طهران.

وأطلقت إيران الموجة الثانية من هجمات "الوعد الصادق" فى الساعات الأولى من اليوم السبت، وسط أنباء باستهداف عدة مدن ومناطق داخل الأراضى المحتلة، من ضمنها ضاحية دان خوش فى تل أبيب، وشفيلا فى غرب القدس، والنقب.

ونفذت دولة الاحتلال هجوم جوى مباغت فى الساعات الأولى من يوم الجمعة على عدة مواقع فى العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى، ليخلف أضرار جسيمة فى منشآت نووية مثل منشأة نطنز الذرية.

وخلف الهجوم الإسرائيلى عدد من القتلى فى القيادات العسكرية الإيرانية، فى مقدمتهم قائد الحرس الثورى، اللواء حسين سلامى، ورئيس أركان القوات الإيرانية المسلحة، اللواء محمد باقرى.