شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صواريخ الموجة الثانية من الهجمات الإيرانية على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة تسنيم الفارسية مقاطع فيديو حصرية لإطلاق صواريخ الموجة الثانية من الهجمات الإيرانية- أطلق عليها اسم الوعد الصادق- على إسرائيل فى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وكانت إيران قد أرسلت أكثر من 200 صاروخ إلى دولة الاحتلال، تمكن بعضها من اختراق دفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلى ليسبب بعض الأضرار فى عدة مناطق، أولها مدينة تل أبيب التى شهدت انهيار بعض المبانى، ومقتل مواطنة، وإصابة 7 مواطنين حتى الأن.

وطالت الصواريخ الإيرانية مواقع أخرى من ضمنها "شفيلا" فى غرب القدس، والنقب.