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إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى

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إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت عن ارتفاع عدد المصابين فى دولة الاحتلال جراء الهجمات الإيرانية إلى 7 مواطنين، دون الكشف عن مدى خدورة هذا الإصابات.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلى قد أعلنت عن إطلاق إيران لموجة جديدة من الصواريخ فى الساعات الأولى من اليوم السبت، وأضافات أن دفاعاتها تعمل على اعتراض هذه الصواريخ.

وتعرضت عدة مناطق فى إسرائيل، منها دان جوش فى تل أبيب، وشفيلا، فى غرب القدس المحتل، والنقب لهجمات من صواريخ إيرانية تمكنت من اختراق الدفاعات الإسرائيلية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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