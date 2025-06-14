شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت عن ارتفاع عدد المصابين فى دولة الاحتلال جراء الهجمات الإيرانية إلى 7 مواطنين، دون الكشف عن مدى خدورة هذا الإصابات.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلى قد أعلنت عن إطلاق إيران لموجة جديدة من الصواريخ فى الساعات الأولى من اليوم السبت، وأضافات أن دفاعاتها تعمل على اعتراض هذه الصواريخ.

وتعرضت عدة مناطق فى إسرائيل، منها دان جوش فى تل أبيب، وشفيلا، فى غرب القدس المحتل، والنقب لهجمات من صواريخ إيرانية تمكنت من اختراق الدفاعات الإسرائيلية.