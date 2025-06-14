شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت منصات التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو تكشف عن تعرض وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب لاستهداف من الصواريخ الإيرانية التى تمكنت من اختراق منظومة الدفاعات فى دولة الاحتلال.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية فى وقت سابق مقتل مواطنة إسرائيلية أصيبت فى الهجمات الإيرانية الأخيرة، وإصابة 4 أخرين بإصابات طفيفة.

وأطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ للرد على الهجوم الإسرائيلى الذى استهدف عدة مواقع فى الجمهورية الإسلامية فى الساعات الأولى من فجر الجمعة، وقتل فى الهجوم قيادات عسكرية إيرانية بارزة، فى مقدمتهم رئيس أركان القوات الإيرانية المسلحة، محمد باقرى، وقائد قوات الحرس الثورى، حسين سلامى.