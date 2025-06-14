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صواريخ إيرانية تخترق الأجواء العراقية وتتجه نحو إسرائيل

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صواريخ إيرانية تخترق الأجواء العراقية وتتجه نحو إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - صواريخ إيرانية تخترق الآن الأجواء العراقية وتتجه نحو إسرائيل، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية

 

وكانت قد، قالت وكالة تسنيم الفارسية أن القوات المسلحة الإيرانية أرسلت موجة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل.

وأكدت إذاعة جيش إسرائيل إرسال إيران مجموعة من الصواريخ إلى أراضى دولة الاحتلال، مضيفة أن أجهزة الدفاع الإسرائليلية سوف تتعامل مع تلك الصواريخ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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