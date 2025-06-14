شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ إيرانية تخترق الأجواء العراقية وتتجه نحو إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صواريخ إيرانية تخترق الآن الأجواء العراقية وتتجه نحو إسرائيل، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية

وكانت قد، قالت وكالة تسنيم الفارسية أن القوات المسلحة الإيرانية أرسلت موجة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل.

وأكدت إذاعة جيش إسرائيل إرسال إيران مجموعة من الصواريخ إلى أراضى دولة الاحتلال، مضيفة أن أجهزة الدفاع الإسرائليلية سوف تتعامل مع تلك الصواريخ.