شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجارات جنوب سوريا عقب اعتراض إسرائيل صواريخ ومسيرات إيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوي انفجارات جنوب سوريا عقب اعتراض إسرائيل صواريخ ومسيرات إيرانية، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية

وكانت قد، قالت وكالة تسنيم الفارسية أن القوات المسلحة الإيرانية أرسلت موجة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل.

وأكدت إذاعة جيش إسرائيل إرسال إيران مجموعة من الصواريخ إلى أراضى دولة الاحتلال، مضيفة أن أجهزة الدفاع الإسرائليلية سوف تتعامل مع تلك الصواريخ.