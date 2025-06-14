شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيلية جراء الهجمات الإيرانية و4 إصابات طفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عبرية عن مقتل مواطنة إسرائيلية أصيبت فى الهجمات الإيرانية التى جاءت كرد على هجوم الدولة العبرية الذى نفذ فى الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وأضافت فى وسائل الإعلام أن إصابات طفيفة لحقت بأربعة مواطنين فى تل أبيب.

وأرسلت إيران أكثر من 200 صاروخ حتى الأن إلى الأراضى المحتلة فى فلسطين، ما أدى إلى هروب آلاف المواطنين فى دولة إلى الاحتلال الملاجئ.