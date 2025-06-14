شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة 12 العبرية فجر السبت أن بعض المناطق شهدت سقوط صواريخ إيرانية، دون الكشف عن مدى الأضرار المتسببة جراء هذا القصف، وشملت هذه المناطق، ضاحية دان جوش فى تل أبيب، والنقب، ومنطقة الشفيلا فى غرب القدس.

وقالت مواقع إسرائيلية نقلا عن شهود عيان أن صواريخ إيران أصابت بعض المواقع الاستراتيجية فى وسط إسرائيل.

وأضاف الإسعاف الإسرائيلى أن الإصابات لحقت بأربعة مواطنين فى تل أبيب حتى الأن.