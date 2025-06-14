شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن الكشف المبكر عن سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

يُعد الفحص الذاتي للثدي خطوة مهمة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويوصى بإجرائه شهريًا بعد انتهاء الدورة الشهرية. وتدعم الدولة المصرية هذا التوجه من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، التي تتيح خدمات الكشف المبكر مجانًا في عدد كبير من المراكز الطبية.

وفيما يلي أبرز الأماكن التي تقدم خدمات التوعية والفحص والكشف المبكر لسرطان الثدي:

1) مستشفى بهية: تُعد من أشهر المؤسسات المتخصصة في تقديم رعاية متكاملة للسيدات، حيث توفر خدمة "الكشف في يوم واحد"، وتشمل:

الكشف الطبي في العيادة.

إجراء فحص الماموجرام في نفس اليوم.

تحديد موعد المتابعة بناءً على حالة المريضة، مع إمكانية إجراء باقي الفحوصات فورًا عند الحاجة. ويمكن حجز موعد عن طريق الاتصال على الخط الساخن 16602.

2) معهد الأورام القومي: يُقدم المعهد خدمات طبية متكاملة لتشخيص وعلاج الأورام، ويتميز بتوافر جميع التخصصات الدقيقة تحت سقف واحد، مما يضمن أعلى درجات الدقة في الرعاية الصحية.

3) المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي: تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر، إلى جانب تقديم الدعم الطبي والنفسي للسيدات، مع التركيز على الوصول إلى جميع الشرائح الاجتماعية.

4) عيادات التأمين الصحي: توفر هذه العيادات وحدات متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في عدة مناطق من القاهرة، مثل السيدة زينب، مدينة نصر، رمسيس، والمقطم.

5) حملة "100 مليون صحة": ضمن المبادرة الرئاسية، تقدم الحملة خدمات الفحص المجاني للسيدات في مختلف المحافظات، ويمكن الاستفسار عبر الرقم 15335 أو من خلال الموقع الرسمي للحملة.

يذكر أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يزيد من فرص الشفاء إلى نسب مرتفعة جدًا، لذا فإن المبادرات الحالية تمثل فرصة حقيقية لكل سيدة للوقاية والاطمئنان.

