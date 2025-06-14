شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة بـ700 جنيه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الأسبوع الماضى عدة جولات ميدانية مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بأحياء مختلفة، حيث أجرى المحافظ الفريق أحمد خالد حسن سعيد جولة تفقدية بشارع أطلس في نطاق حي المنتزه ثان، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد عدد من المقاهي المخالفة، ومتابعة نتائج الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الحي والأجهزة الأمنية المختصة.



خلال الجولة، تفقد المحافظ أحد محال الجزارة بالمنطقة، وفوجئ المحافظ بجزارة تضع سعر 700 جنيه على كيلو اللحمة، رد قائلا: "جبتوا الأسعار الفلكية دى منين ؟! هو فى كيلو لحمة فى مصر بالسعر ده ؟!".



أسعار محل جزارة بالإسكندرية

وجّه المحافظ بتخفيض أسعار اللحوم، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحل لمخالفته الاشتراطات، مع توجيه إنذار بتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع الضوابط الصحية والبيئية.



اللحوم فى الجزارة بالإسكندرية

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 12 مقهى مخالفًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت بعدم إعادة الفتح إلا بعد إزالة المخالفات، والالتزام بعدم إشغال الطريق العام، والامتثال لمواعيد الغلق الرسمية.



جانب من جولة محافظ الإسكندرية

أكد المحافظ أن المحافظة مهتمة بتحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون، مشددًا على أن أي ممارسات مخالفة للنظام العام أو تعيق حركة المرور سيتم التعامل معها بحسم، وذلك في إطار حملات مستمرة بكافة الأحياء.

كما وجّه المحافظ مسؤولي حي المنتزه ثان بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المحال والمقاهي غير المرخصة، وفقًا لاشتراطات الحماية المدنية والمعايير القانونية المنظمة.

فيما قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها على طريق الكورنيش بنطاق حي منتزه أول، وذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الصيف.

في لفتة إنسانية، صادف محافظ الإسكندرية إحدى الحالات من ذوي القدرات الخاصة، حيث استمع إلى طلبه بتخصيص كشك كمصدر رزق له، وعلى الفور وجّه المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة حالته والاستجابة الفورية لطلبه، في إطار الاهتمام بدعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.



المحافظ مع شخص من ذوى الهمم

خلال الجولة، شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ورفع كفاءتها، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فى ظل الأهمية القصوى للمشروعات في دعم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

كما استمع المحافظ خلال جولته إلى طلبات عدد من المواطنين، ووجّه رئيس حي منتزه أول بسرعة التعامل مع تلك الطلبات ومتابعتها بشكل فوري، مؤكداً أهمية التفاعل الإيجابي مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ المطالب الجماهيرية، والاستمرار في إزالة كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة، مع مراجعة شاملة لعقود الكهرباء والمرافق، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة وتحقيق الانضباط.