شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تعديل ترخيص محل عام.. اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

كشف دليل خدمات المراكز التكنولوجية، عن الأوراق والمستندات المطلوبة، للحصول على خدمة تعديل ترخيص محل عام، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وفيما يلى خطوات وإجراءات طلب تعديل ترخيص محل عام من خلال المركز التكنولوجي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).

- إيصال سداد رسم الرسوم.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.

- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

- اعتماد تعديل الرخصة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

- استلام الرخصة وتلقي الخدمة.

ويعتمد عمل المراكز التكنولوجية على نظام الشباك الواحد، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم في مكان واحد دون الحاجة للانتقال بين الإدارات المختلفة.

وتشمل خدماتها تراخيص البناء، وتجديد الرخص، واستخراج الشهادات الرسمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ويمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية المرتبطة بالمراكز.