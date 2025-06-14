شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز كتب المكتبة الباباوية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد المكتبة الباباوية المركزية من أهم المؤسسات الثقافية والعلمية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب والمخطوطات التي تغطي مجالات اللاهوت، التاريخ، التراث القبطي، والعلوم الإنسانية، وتأسست المكتبة بهدف حفظ التراث القبطي ونشر الثقافة المسيحية فى مصر والعالم.

أبرز كتب المكتبة الباباوية

سلسلة "Christianity & Monasticism" (المسيحية والرهبنة)

هذه السلسلة تصدر باللغة الإنجليزية بالتعاون مع دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتركز على نشر أوراق المؤتمرات الدولية التي تتناول تاريخ المسيحية والرهبنة في مناطق مختلفة من مصر مثل الفيوم، الصعيد، وادي النطرون، أسوان، النوبة، والإسكندرية.

سلسلة "تاريخ المسيحية وآثارها فى الإيبارشيات المصرية"

تغطي هذه السلسلة تاريخ المسيحية في مناطق متعددة مثل أسوان والنوبة، الخمس مدن الغربية، سوهاج وإخميم، نقادة وقوص وإسنا وأرمنت، الجيزة، وأسيوط، وتوثق الآثار المسيحية في هذه المناطق.

سلسلة أعمال ملتقى شباب الباحثين

تهدف إلى تشجيع الباحثين الشباب على تقديم أبحاثهم ودراساتهم في مجالات التراث القبطي والتاريخ المسيحي.

سلسلة "الرسائل العلمية":

تختص بنشر الرسائل العلمية المعتمدة (الماجستير والدكتوراه) في الدراسات القبطية، مما يشجع الباحثين على تطوير دراساتهم ونشرها بشكل علمي.

كتب تاريخية متنوعة

تضم المكتبة العديد من الكتب التي تتناول تاريخ الكنيسة القبطية، تاريخ البابوات، تاريخ المقر البابوي، والعديد من المواضيع المتعلقة بالتراث القبطي.

أهداف المكتبة الباباوية

توثيق التراث القبطي وحفظه باستخدام الوسائل الحديثة، بما في ذلك الرقمنة وقواعد البيانات الإلكترونية.



نشر الثقافة القبطية واللاهوتية بطريقة علمية شيقة وسلسة تناسب المتخصصين وغير المتخصصين.



دعم الباحثين والكوادر العلمية في مجال الدراسات القبطية.



تنظيم مؤتمرات وورش عمل متخصصة لتعزيز البحث العلمي في التراث القبطي.



وتسعى المكتبة الباباوية إلى أن تكون صرحًا علميًا رائدًا في مجال الدراسات القبطية، وتعمل على توفير أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال لجميع فئات المجتمع.