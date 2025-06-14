شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: نجاح فريق طبى بمستشفى الخانكة في إجراء جراحة نادرة لطفلة رضيعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح الفريق الطبي بمستشفى الخانكة التخصصي، في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لطفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها ثلاثة أيام، كانت تعاني من ناسور رغامي مريئي من النوع C.

وقالت وزارة الصحة : كانت الحالة تعاني من أحد العيوب الخلقية النادرة التي تؤدي إلى اتصال غير طبيعي بين المريء والقصبة الهوائية، والذي يشكل تهديداً مباشراً لحياة الطفلة نتيجة الاختناق وصعوبات التنفس الحادة.

وتابعت : تم تحديد موضع الناسور بدقة وفصله كلياً عن مجرى التنفس، ثم إعادة توصيل المريء بشكل سليم.

وقال : استغرقت العملية عدة ساعات، جرت خلالها كافة الإجراءات في بيئة جراحية معقمة وبإشراف مباشر من نخبة من المتخصصين في جراحات حديثي الولادة وتمت المتابعة الدقيقة من فريق الحضّانات بعد إجراء العملية لمنع حدوث أي مضاعفات.

وشارك في هذا الإنجاز الطبي فريق متميز من الجراحين، وأطباء التخدير، كما تولى فريق الحضّانات المتابعة كما شارك طبيب الأشعة التشخيصية وفنيين الأشعة، وفريق المعامل، لضمان جاهزية الحالة للعمل الجراحي، كما قدّم فريق تمريض العمليات جهداً لافتاً.

يأتي هذا النجاح الطبي تأكيداً على ما يشهده مستشفى الخانكة التخصصي من تطور نوعي في تقديم الرعاية الصحية، بفضل ما يضمه من كوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل، وتجهيزات متقدمة في قسم الحضّانات ورعاية الأطفال المبتسرين.