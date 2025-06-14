إيران تعلن أسر طيار إسرائيلى بعد إسقاط مقاتلة إسرائيلية F-16

وأفادت تقارير إيرانية، أن عمليات بحث تجرى عن الطيار الإسرائيلى الذى استخدم مقعد النجاة فى الطائرة المسقطة من قبل الدفاع الجوى الإيرانى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012