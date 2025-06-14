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إيران تعلن أسر طيار إسرائيلى بعد إسقاط مقاتلة إسرائيلية F-16

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إيران تعلن أسر طيار إسرائيلى بعد إسقاط مقاتلة إسرائيلية F-16

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أسر قوات الجيش الإيرانى طيار إسرائيلى بعد إسقاط مقاتلة إسرائيلية F16.

وأفادت تقارير إيرانية، أن عمليات بحث تجرى عن الطيار الإسرائيلى الذى استخدم مقعد النجاة فى الطائرة المسقطة من قبل الدفاع الجوى الإيرانى.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى صورة أولية لحظة لإصابة المقاتلة الاسرائيلية ويرجح انها من نوع F16.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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