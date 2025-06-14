شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن أسر طيار إسرائيلى بعد إسقاط مقاتلة إسرائيلية F-16 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أسر قوات الجيش الإيرانى طيار إسرائيلى بعد إسقاط مقاتلة إسرائيلية F16.
وأفادت تقارير إيرانية، أن عمليات بحث تجرى عن الطيار الإسرائيلى الذى استخدم مقعد النجاة فى الطائرة المسقطة من قبل الدفاع الجوى الإيرانى.
وتداول رواد التواصل الاجتماعى صورة أولية لحظة لإصابة المقاتلة الاسرائيلية ويرجح انها من نوع F16.
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