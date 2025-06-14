شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لدينا خطط طارئة لإمدادات الغاز الطبيعي ولاتخفيف لأحمال الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في معرض تعليقه على استعدادات الحكومة لآثار العملية الإسرائيلية على إيران والاضطرابات الجيوسياسية، إن الحكومة بالفعل كان لديها خطط طارئة في كل الجوانب خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: كان هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف وتم التعاقد عبر مجموعة من السفن لإمداد مصر بالغاز عددها ثلاثة، وتم وصول واحدة وتم ربطها بالموانئ المصرية لإمداد مصر بالغاز، بالإضافة إلى أن هناك سفينتين وصلوا وجارٍ ربطهم بحيث يتم تشغيل الثلاث سفن وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسريع ربط السفن، وهذا سوف يسهل استعادة مستوى الإمدادات الطبيعية للوفاء بكافة احتياجات القطاعات بما فيها قطاع الكهرباء.



وأوضح أن تخفيف الإمدادات لمصانع الأسمدة فترة مؤقتة، ومع بدء عمل السفينتين الجاري ربطهما من إجمالي الثلاث سفن الجاري ربطهم بالموانئ المصرية والشبكة القومية، سيتم العودة لإمدادات الغاز الطبيعية حيث إن الوضع الراهن هو خطة طوارئ فقط، ومع استعادة إمدادات الغاز من الثلاث سفن سيتم استعادة المستويات الطبيعية.



وشدد على أنه في الظروف الراهنة لن يكون هناك تخفيف أحمال على المواطنين، قائلاً: " سيناريو بعيد ونعمل على تجنبه تماماً رغم التغيرات السريعة إقليميًا على الأرض، لكن الخطط الحالية سوف تمكن الحكومة من القيام بعملها في هذا الإطار خاصة إذا تم احتواء الأمور سريعاً وعدم حدوث مزيد من التدهور على الصعيد الإقليمي، سيكون هناك قدرة على تجنب أي سيناريوهات لتخفيف الأحمال وسيتم استعادة المستويات المطلوبة من إمدادات الغاز في كافة القطاعات".



