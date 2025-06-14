شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجمات الإيرانية إلى 40 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 40 إسرائيليا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية ببدء ما سمته "الرد الإيراني الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، ردا على شن الجيش الإسرائيلي ما أطلق عليه عملية "الأسد الصاعد" على البلاد.

وقال إعلام إسرائيلي إن حريقا اندلع قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، مشيرا إلى سقوط صواريخ على 7 مناطق وسط إسرائيل.

وفي حين أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للإنباء بأسر قائدة طائرة إسرائيلية في عملية استهداف مقاتلة إسرائيلية، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إسقاط مقاتلة واعتقال الطيار.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن عشرات المقاتلات نفذت ضربة افتتاحية في قلب إيران، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل علماء ذرة وقادة عسكريين منهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي ورئيس هيئة الأركان محمد باقري.