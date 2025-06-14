شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر مصر بأي تسريب إشعاعى من المنشآت النووية فى إيران؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالجمعة، 13 يونيو 2025 09:28 م
كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق أن إيران تبعد عن مصر مسافة تُقدّر بأكثر من 2200 كيلومتر، وهي مسافة شاسعة تجعل من غير المحتمل على الإطلاق أن تصل أي إشعاعات نووية إلى مصر، نتيجة لأي حادث نووي قد يحدث في المنشآت النووية الإيرانية.
وأوضح الوكيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن انتشار الإشعاع يتوقف على عدة عوامل، منها نوع الحادث، وكمية المواد المشعة المنطلقة، واتجاه الرياح وسرعتها، وكل هذه العوامل تجعل تأثر مصر مستبعدًا تمامًا في مثل هذه الحالات.
وكانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قالت فى وقت سابق اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل تلوث إشعاعى داخل موقع نطنز النووى، لكن ليس هناك تلوث في الخارج ولا يوجد ما يدعو للقلق.
وقالت وكالة فارس، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية.
ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.
ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".
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