شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صواريخ من غواصات إيرانية باتجاه إسرائيل للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الطلبة الإيرانية إطلاق صواريخ من غواصات القوات المسلحة الإيرانية باتجاه إسرائيل للمرة الأولى.

وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلى إصابة 21 شخصا بينهم اثنين فى حالة خطرة بسبب الهجمات الإيرانية على تل أبيب.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن هناك دمار غير مسبوق فى منطقة تل أبيب الكبرى لم نعهد مثله سببته الصواريخ الإيرانية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين إن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض وسط تل أبيب.

وأكدت أن عشرات المبانى والمركبات تعرضت للإصابة سواء بصواريخ إيرانية أو اعتراضية.