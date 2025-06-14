شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني: لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول إيراني كبير إنه لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل وسيكون انتقام بلاده مؤلما، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية وجوية-سيبرانية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.

وشملت العملية منشآت نطنز وأراك وفوردو النووية، مراكز القيادة للحرس الثوري، ومنشآت لتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاءت الضربات بالتزامن مع هجوم سيبراني واسع شلّ الدفاعات الجوية الإيرانية مؤقتًا، وسُجلت هجمات بطائرات "F-35" بدون اعتراض فعال.

