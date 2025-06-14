شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معركة عنيفة في السماء ودخان كثيف يتصاعد فوق تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يظهر إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل وسقوطها فى تل أبيب وسماع صوت صافرات الإنذار ووجود دخان كثيف فى سماء تل أبيب.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".



