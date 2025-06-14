شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: موجة صواريخ إيرانية ثانية انطلقت الآن تجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى أن موجة صواريخ إيرانية ثانية انطلقت الآن تجاه إسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس إنه تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاة إسرائيل، وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سماع دوى صفارات الإنذارفي مناطق واسعة من إسرائيل.

واكدت صحيفة إسرائيل هيوم سقوط صواريخ على 7 مناطق وسط إسرائيل.

بدوره قال المرشد الإيراني علي خامنئى " لن نسمح لهم أن يفلتوا من الجريمة الكبرى التي ارتكبوها، الحياة للعدو ستكون مريرة بلا شك".



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