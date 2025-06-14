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الجيش الإسرائيلى: موجة صواريخ إيرانية ثانية انطلقت الآن تجاه إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى أن موجة صواريخ إيرانية ثانية انطلقت الآن تجاه إسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس إنه تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاة إسرائيل، وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سماع دوى صفارات الإنذارفي مناطق واسعة من إسرائيل.

واكدت صحيفة إسرائيل هيوم سقوط صواريخ على 7 مناطق وسط إسرائيل.

بدوره قال المرشد الإيراني علي خامنئى " لن نسمح لهم أن يفلتوا من الجريمة الكبرى التي ارتكبوها، الحياة للعدو ستكون مريرة بلا شك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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