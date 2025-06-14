شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: نستهدف عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية الإسرائيلية، فى نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.



أثار صواريخ إيران على تل أبيب

وكان الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم، عدة هجمات على مناطق في العاصمة الإيرانية طهران، أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات، ما أسفر عن مقتل اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، واللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وفريدون عباسي عضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الأنبياء"، والدكتور محمد مهدي طهرانجي العالم النووي ورئيس الجامعة الحرة في إيران.



حالة من الدمار تجتاح تل أبيب

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".



دمار فى تل أبيب