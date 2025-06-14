شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: 17 مصابا على الأقل بسبب القصف الصاروخى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 17 إسرائيليا بسبب القصف الصاروخى الإيرانى، فى حين قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تعتقد إطلاق مزيد من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز" فى بث مباشر لحظة إطلاق إيران صاروخ على إسرائيل وسقوطها فى تل أبيب وفشل القبة الحديدة فى إسقاطه.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.



الدخان يتصاعد فى تل أبيب

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".



الصواريخ فى سماء تل أبيب



سماء تل أبيب



صواريخ إيران تصل تل أبيب