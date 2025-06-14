شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الإيرانى: خامنئى يعين العميد أمير حاتمى قائدا للجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التليفزيون الإيرانى أن المرشد الإيرانى على خامنئى قرر تعيين العميد أمير حاتمي قائدا للجيش.

كما أصدر المرشد الإيرانى علي خامنئي، قراراً بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلفاً للواء محمد باقري الذى قُتل ، اليوم الجمعة، إثر الضربات التى شنتها إسرائيل على إيران فجراً .

ويعد هذا المنصب العسكري الأعلى في البلاد من حيث الرتبة والمسؤولية.

فمن هو موسوى؟

يُنظر إلى اللواء موسوي باعتباره من أبرز القادة العسكريين الإيرانيين في العقود الأخيرة، بفضل كفاءته العالية وخبرته الواسعة في إدارة الملفات الدفاعية والعملياتية الحساسة، ما جعله يُلقّب في الأوساط العسكرية بـ"رجل المهام الصعبة".

وموسوي من مواليد مدينة قم عام 1959، التحق بالجيش الإيراني عام 1979 بعد حصوله على درجة الدكتوراه في العلوم الدفاعية من جامعة الدفاع الوطني.

ويُعرف بتاريخه المهني الممتد لأكثر من 4 عقود، تدرّج خلالها في مواقع قيادية بارزة في المؤسسة العسكرية الإيرانية.

ومنذ عام 1999 حتى 2005، شغل موسوي منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الإيراني، ثم تولّى موقع نائب القائد العامّ للجيش الإيرانيّ من عام 2008 حتى عام 2015، في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ البلاد.

وفي عام 2016، عُيّن موسوي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامّة للقوات المسلحة، ثم رُشّح في العام التالي من قبل قائد الثورة ليشغل منصب القائد العامّ للجيش الإيراني، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه الأخير رئيساً لهيئة الأركان العامة.

كما تولى موسوي مسؤوليات أخرى في مسيرته، من بينها رئاسة جامعة الإمام علي العسكرية، وقيادة مقر الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى إشرافه على قسم العمليات في الجيش الإيراني.