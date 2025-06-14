شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: الدفاع الجوي أسقط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائد إحداهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إعلام إيراني أن الدفاع الجوي أسقط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائد إحداهما، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية وجوية- سيبرانية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.

وشملت العملية منشآت نطنز وأراك وفوردو النووية، مراكز القيادة لـ الحرس الثوري، ومنشآت لتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاءت الضربات بالتزامن مع هجوم سيبراني واسع شلّ الدفاعات الجوية الإيرانية مؤقتًا، وسُجلت هجمات بطائرات "F-35" بدون اعتراض فعال.

