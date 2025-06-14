شكرا لقرائتكم خبر عن يعني إيه تغييز؟.. كل ما تريد معرفته عن سفن التغييز لتأمين احتياجات مصر والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن سفن التغييز التى تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية باستخدامها لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال فترة الصيف، وفى ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة، وهى كالآتى:

1- سفن التغييز عبارة عن سفن عملاقة يتم استئجارها من شركات أجنبية عالمية لاستيعاب شحنات الغاز المسال المستوردة من الخارج.

​

سفينة التغييز

2- تتولى سفينة التغييز استقبال العاز المسال وتحويله إلى حالته الغازية، تمهيداً لضخه فى الشبكة القومية للغاز الطبيعي (سفينة إعادة التغييز) واستخدامه فى كافة المجالات.

3- استقبلت وزارة البترول سفينة التغييز الأولى فى صيف 2024 وتم دخولها الخدمة.

4-وصلت سفينتي تغييز وجارى تشغيلهما تمهيداً لضخ الغاز في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (سفينة إعادة التغييز).

إحدى سفن التغييز

5- تستهدف وزارة البترول أن يكون إجمالى سفن التغييز 3 سفن تغييز داخل الخدمة خلال الصيف الحالى، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط.

6- كما تستهدف الوزارة على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.