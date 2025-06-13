شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: مغادرة رحلات أردنية لمطار شرم الشيخ بعد أن هبطوا صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة الإقليمية، توضح وزارة الطيران المدني أنه في ضوء استقبال مطار شرم الشيخ الدولي صباح اليوم لخمس رحلات جوية تابعة لشركات طيران أردنية، والتي قد تم تحويل مسارها إلى المطار نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

وأكدت وزارة الطيران أن الرحلات الخمس قد غادرت مطار شرم الشيخ متجهة إلى وجهاتها المقررة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية والاحترازية اللازمة وتقديم كافه أوجه الدعم المطلوبه، ووفقًا لأعلى معايير السلامة الجوية الدولية.

هذا وقد قامت شركة مصر للطيران بإلغاء رحلاتها الجوية المتجهة اليوم إلى كل من أربيل وبغداد وعمان وبيروت لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة الجوية.

وتؤكد وزارة الطيران المدني انتظام الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية بالدولة المصرية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات الدولية المختصة لحين إعادة فتح المجالات الجوية لبعض الدول الجوار؛ في ظل متابعة دقيقة لكافة المستجدات الإقليمية والدولية.