شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن طرح 1700 مدفن جاهز.. اعرف شروط الحجز والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة "الجهاز التنفيذي لـ مشروع الجبانات " طرح قطاع (س) بجبانتي (15,16) بإجمالي (1700) مدفن جاهز للمسلمين بمساحة (21.66م²) في الكيلو 47 طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع، وذلك لقاطني محافظة الجيزة وأحياء مدينة الجيزة والمراكز والمدن والقرى التي لا يوجد بها مدافن (أبو النمرس - البدرشين - الحوامدية - كرداسة - أوسيم)، موضحة شروط الحجز والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

شروط الحجز:

ـ أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصريَّ الجنسية ويبلغ من العمر 50 سنة فأكثر .

ـ ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة ، الأبناء ، الأب ، الأم) قد سبق لهم الحصول على مدفن من مدافن المحافظة من قبل أو من جهاز مدينة 6 أكتوبر أو حدائق أكتوبر .

ـ لا يجوز التقدم لأكثر من مدفن للأقارب من الدرجة الأولى (الزوج ، الزوجة ، الأبناء ، الأب ، الأم) .

ـ يتم التوجه إلى أحد فروع بنك مصر، على رقم الحساب ( 0 / 87638/ 450 / 9 ) " صندوق جبانات محافظة الجيزة " لسداد مبلغ (ثلاثمائة جنيه) غير مسترد من قيمة كراسة الشروط، مع إحضار إيصال السداد، وأصل بطاقة الرقم القومي سارية للاطلاع، وصورة واضحة منها، وذلك للحصول على كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات، والكائن بسوق الجملة - بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

ـ يبدأ الحصول على كراسة الشروط من تاريخ 15 / 6 / 2025، وينتهي في 15 / 7 / 2025.

ـ يبدأ تلقي استمارة الحجز مع المستندات المطلوبة والواردة بكراسة الشروط، من تاريخ 20 / 7 / 2025، وينتهي في 20 / 8 / 2025.

المستندات المطلوبة (مع إحضار الأصول للاطلاع):

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

3- صورة من قسيمة الزواج.

4- قيد عائلي حديث للمتقدم.

5- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).

6- أي مستندات أخرى يتطلبها إجراء البحث بقسم الحاسب الآلي بالجهاز.

7- إحضار إفادة من المراكز والمدن والقرى المشار إليها أعلاه، تفيد بأن المتقدم ليس له بها مدفن.

8ـ لا تُقبل استمارة الحجز إلا إذا كانت مرفقًا بها المستندات المشار إليها أعلاه.

ـ لن يلتفت لأي طلبات تقدم قبل أو بعد المواعيد المحددة في هذا الشأن.