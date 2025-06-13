شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تراجع ضوابط صرف سلع منحة الدعم الإضافي للبقالين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 15 لعام 2025 بشأن سلع الدعم الإضافي، التي كانت تصرف للمستحقين من أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية عن شهري مارس وأبريل، واستمر صرفها حتى نهاية مايو الماضي.



وتضمن التوجيه بأن يسدد المنفذ التمويني "تاجر تمويني - منفذ جمعيتي " قيمة ما تبقى لديه من سلع المنحة الإضافية "سكر - زيت - دقيق - أرز " التي تم صرفها للمواطنين الأولى بالرعاية أصحاب البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل لعام 2025، لصالح شركة الجملة المختصة وذلك طبقا للقواعد على ان تقوم شركتي كروت البطاقات الذكية بموافاة الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالرصيد المتبقي من سلع المنحة الإضافية "سكر - زيت - دقيق - أرز " لدى المنافذ التموينية تاجر تمويني - منفذ جمعيتي " الموجود على النظام الالكتروني وظاهرة على ماكينات صرف السلع التموينية.

وتقوم الشركة القابضة بموافاة شركتي الجملة "العامة - المصرية "بهذه الأرصدة لتقوم كل منهما بتحصيل قيمتها من البدالين وذلك حتى يوم 20 يونيو 2025 ثم تقرم شركتي الجملة بموافاة الشركة القابضة ببيان المنافذ التموينية (تاجر) تمويني - منفذ جمعيتي) الذين قاموا بسداد قيمة سلع المنحة الإضافية، متضمنا المبالغ التي تم سدادها وما يقابلها من كميات من السلع، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذا البيان.