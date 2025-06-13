شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تستعد لتفريغ سفينتى تغييز بالشبكة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لتفريغ شحنات الغاز المسال بسفينتين التغييز وتحويله إلى حالته الغازية، تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (سفينة إعادة التغييز)، ضمن خطة الدولة لتأمين كافة الاحتياجات من الطاقة.

وتستهدف وزارة البترول أن يكون هناك 3 سفن تغييز داخل الخدمة خلال الصيف الحالى اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما حرصت الوزارة على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية فعلت خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى من الجدير بالذكر أن سفن إعادة التغييز الثلاث قد وصلت مصر، وأن سفينة منها تقوم حاليا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والسفينتان الاخريان جاري أعمال تجهيزهما وربطهما على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما. وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، كما أن وضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت.