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ماكرون: لم نشارك فى الضربات الإسرائيلية على إيران

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ماكرون: لم نشارك فى الضربات الإسرائيلية على إيران

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لم تشارك فى الضربات الإسرائيلية على إيران.

وأكد ماكرون " إيران خصبت اليورانيوم بدرجة تزيد 40 ضعفا عن المسموح، مشيرا إلى أن "إيران خصبت اليورانيوم لدرجة كان يمكن بها تصنيع سلاح نووى"

وأضاف ماكرون " نعمل لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، ولا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران أسلحة نووية".


وأكد ماكرون "المعلومات التي حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج  إيران النووي مقلقة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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