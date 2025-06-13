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رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: ليست لدينا الآن خطة لتصفية خامنئى

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رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: ليست لدينا الآن خطة لتصفية خامنئى

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى إنه "ليست لدينا الآن خطة لتصفية المرشد الإيرانى على خامنئى".

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "لم يعارض أي من وزراء المجلس المصغر تنفيذ الهجوم على إيران".

وأضاف "هناك قتال داخل إيران ليس فقط من الجو والبحر"، مشيرا "هجومنا غير محدد بيوم أو يومين والإسرائيليون يعرفون الثمن".

وأكد "إسرائيل نفذت آلاف العمليات في  إيران على مدى عقدين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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