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إعلام إيراني: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة إسرائيلية بمحيط منشأة فوردو النووية

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إعلام إيراني: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة إسرائيلية بمحيط منشأة فوردو النووية

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الجمعة، 13 يونيو 2025 07:49 م

أفادت قناة إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها بأن الإعلام الإيراني أكد أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة إسرائيلية في محيط منشأة فوردو النووية.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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