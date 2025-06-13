شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيراني: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة إسرائيلية بمحيط منشأة فوردو النووية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها بأن الإعلام الإيراني أكد أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة إسرائيلية في محيط منشأة فوردو النووية.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".