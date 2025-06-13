شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إذا حصلت إيران على سلاح نووى فلن نبقى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي فلن نبقى في المنطقة، وأضاف "حددت الهجوم على إيران في أواخر أبريل الماضي ولكنه نفذ اليوم لأسباب عملياتية، مؤكدا "ضرب إيران اليوم لم يأت صدفة وأمرت بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني قبل 6 أشهر".

وأشار نتنياهو "قبل 40 عاما قلت إن إيران أكبر تهديد لنا، والصواريخ الإيرانية كانت تهديدا وجوديا لإسرائيل".

وأكد نتنياهو "الأجهزة الأمنية والعسكرية قامت بعمل رائع ومذهل، ولم يكن لدينا أي خيار إلا ضرب إيران حتى في غياب أي دعم أمريكى".

وأضاف نتنياهو "لا أعرف تماما متى ستنتهي العملية العسكرية فى إيران، فقد وجهنا ضربة قاسية لإيران وقتلنا عددا كبيرا من أعضاء هيئة الأركان والعلماء النوويين".

واستطرد "ننوى ضرب قدرة إيران على إنتاج الصواريخ ودمرنا مفاعل نطنز وهناك أهداف أخرى، ونحاول ضرب منصات الصواريخ ولكن هدف العملية التعامل مع قدرة إيران على إنتاج الصواريخ".



وأَضاف "إيران تشهد فوضى وتعمل حاليا على رص الصفوف وأفترض أن توجه لنا ضربة عبر موجات قاسية، مؤكدا "هذه نقطة تحول تاريخية ونريد إنهاء المحور الإيراني"، مشيرا "ما نفعله مع إيران يختلف في مستواه عما نفعله مع حماس وفعلناه بحزب الله".