أخبار مصر.. طقس غد السبت شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدًا السبت.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..مصر تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتؤكد: لا حلول عسكرية
تدين جمهورية مصر العربية الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، والتي تمثل تصعيدا إقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
فى إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرى الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.
أكدت وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية، يأتي ذلك في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.وزير الخارجية: الهجمات الإسرائيلية على إيران غير مبررة
قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، في مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره الألماني، إنه يجب التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، وسنعقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار.
ثمن يوهان واديفول وزير الخارجية الألماني الجهود المصرية الهادفة لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن التوصل لحل الدولتين سيساعد على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن الأوضاع في المنطقة تتفاقم بعد شن إسرائيل هجوما على إيران، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على إيران مثيرة للقلق.الرقابة النووية المصرية: الوضع الإشعاعى بالمفاعل الإيرانى تحت السيطرة ولا يوجد تسريب 78 قتيلا و329 جريحا حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على إيران
قالت وكالة فارس، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية.
أدان المرشد الأعلى الإيرانى علي خامنئى الضربات الإسرائيلية ضد إيران فى الساعات المبكرة من صباح الجمعة، ووصفها بـ "الشريرة والدموية"، وقال إن عدو طهران كشف عن "طبيعته الشريرة" بقصف المناطق السكنية.ترامب: ننتظر رد فعل إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان الولايات المتحدة تنتظر رد فعل إيران وستدافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
نفذت إسرائيل فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.إيران تعلن وقف المفاوضات مع أمريكا حتى إشعار آخر
أعلنت إيران عبر التليفزيون الرسمي أنها لن تشارك في مفاوضات البرنامج النووي مع الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى إشعار آخر.
تواصل بعثة الحج المصرية أعمالها في تفويج الحجاج إلى أرض الوطن، عقب انتهاء المناسك، وسط إجراءات ميسرة وتنظيم دقيق يسهم في تسهيل عودة الحجاج دون مشكلات أو تأخير.مصدر: محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 غدًا السبت
يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات الأربعاء 4 يونيو 2025، واستعداد المديريات التعليمية لانطلاق امتحانات طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الجاري.
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طقس غد السبت 14 يونيو 2025 شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا السبت 14 يونيو 2025.
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