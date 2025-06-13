أخبار مصر.. طقس غد السبت شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أكدت وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية، يأتي ذلك في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، في مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره الألماني، إنه يجب التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، وسنعقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار.

ثمن يوهان واديفول وزير الخارجية الألماني الجهود المصرية الهادفة لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن التوصل لحل الدولتين سيساعد على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن الأوضاع في المنطقة تتفاقم بعد شن إسرائيل هجوما على إيران، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على إيران مثيرة للقلق. الرقابة النووية المصرية: الوضع الإشعاعى بالمفاعل الإيرانى تحت السيطرة ولا يوجد تسريب 78 قتيلا و329 جريحا حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على إيران قالت وكالة فارس، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية. الرقابة النووية المصرية: الوضع الإشعاعى بالمفاعل الإيرانى تحت السيطرة ولا يوجد تسريب 78 قتيلا و329 جريحا حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على إيران

وزير الخارجية: الهجمات الإسرائيلية على إيران غير مبررةوزير خارجية ألمانيا: الأوضاع فى المنطقة تتفاقم بعد شن إسرائيل هجوما على إيران