شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإسرائيلى بواشنطن: الهجوم يكتمل بإزالة منشأة فوردو النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الإسرائيلى لدى واشنطن فى تصريحات لفوكس نيوز "إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، يجب أن تكتمل بإزالة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية".

وأكد "نأمل أن يغير النظام الإيراني رأيه، ويقول إنه فهم الرسالة، ويفكك منشأة فوردو"، وأشار "لن نسمح للنظام الإيرانى الذي يصر على القضاء علينا بالحصول على القنبلة النووية".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن كانت على علم بعزم إسرائيل مهاجمة إيران.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".