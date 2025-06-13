شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالات هاتفية اليوم الجمعة من السيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، والسيد "جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، والسيد "فؤاد حسين" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك فى إطار متابعة التطورات المتسارعة فى المنطقة فى أعقاب الهجمات الإسرائيلية على عدد من المواقع داخل الأراضى الإيرانية فجر اليوم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أكد فى اتصالاته أن الهجمات الاسرائيلية تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولى، مشددا على الأهمية البالغة لتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد، وانه لا حلول عسكرية للازمات الإقليمية، وضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واحترام قواعد القانون الدولى.

وأكد الوزير عبد العاطى أن الهجمات الإسرائيلية غير المبررة على ايران تفتح الباب لاحتمالية اتساع دائرة الصراع فى الإقليم، وهو الأمر الذى يتعين على المجتمع الدولى العمل على تجنبه حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

وتم الاتفاق خلال الاتصالات على مواصلة التنسيق والتشاور لمتابعة تطورات الموقف وتكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.