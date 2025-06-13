شكرا لقرائتكم خبر عن هل خلع المرشد الإيرانى عباءته؟ جدل واسع بعد أنباء ارتدائه البدلة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية مزاعم لم يتم التحقق من صحتها تفيد بأن المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى خلع عباءته الدينية وارتدى بدلته العسكرية، وذلك في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

لا يفوتك

واشنطن تنفى اشتراكها فى ليلة سقوط جنرالات طهران

ورغم غياب أى تأكيد رسمي من وسائل الإعلام الإيرانية، أثار الخبر موجة واسعة من التساؤلات والتحليلات.



عباءة إيرانية

ويعتبر خلع خامنئى عباءته، حتى وإن كان مجازياً، إشارة رمزية قوية تحمل دلالات سياسية عميقة، خصوصاً عندما تصدر عن شخصية دينية تعتبر رأس الهرم في النظام الإيراني.

ووفقًا لمراقبين، فإن ارتداء المرشد الإيراني للزي العسكرى قد يُفسر على أنه تحول في دوره من القائد الروحي إلى القائد العسكري، ما قد يعكس توجهًا نحو التصعيد أو الاستعداد لمواجهة عسكرية مفتوحة.

ويأتى تداول هذه المزاعم في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لإيران، وسط توترات إقليمية متصاعدة. وحتى الآن، لا توجد دلائل مؤكدة على صحة هذه الأنباء، لكن مجرد تداولها يعكس حالة القلق والترقب داخل الأوساط السياسية والشعبية الإيرانية.