شكرا لقرائتكم خبر عن مدمّرة أمريكية تتجه نحو شرق المتوسط بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أن البحرية الأمريكية أصدرت تعليمات لإحدى مدمراتها بالإبحار نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلى على إيران.

وفي السياق ذاته، يعقد الرئيس السابق دونالد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي لبحث مستجدات الوضع الراهن، بحسب الوكالة الأمريكية.

وقالت وكالة فارس، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".