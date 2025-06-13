شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: اعترضنا مسيرة أطلقت من إيران قرب الحدود اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال عن اعتراضه مسيرة أطلقت من إيران قرب الحدود اللبنانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".