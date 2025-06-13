شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الصلح تُنهى أزمة السرقة وتُمهّد للتنازل فى دعوى الحجر على نوال الدجوي والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن أسدلت النيابة العامة الستار على التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، جاء البيان الرسمي ليؤكد تنازل "ماما نوال" عن شكواها وعدم توجيه أي اتهام إلى أحد من أحفادها، وذلك حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتعزيزًا لأواصر القربى، ودعمًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

وتبيّن أن هذا القرار جاء ثمرة لجلسات صلح استمرت خلال الفترة الماضية، بحسب ما أكده محامي الدكتورة نوال، وما نشره سابقا ”الخليج 365”، بأن مساعي التوافق لا تزال جارية لتهدئة الأوضاع بين الطرفين بشكل يرضي الجميع، وسط تدخل مكاتب تسوية متخصصة لترتيب الجوانب المالية المتعلقة بالإرث وإنهاء كافة الأزمات المعلنة سابقًا.

وبمبادرة الصلح التي تقدّمت بها الدكتورة نوال، وتنازلها الرسمي عن البلاغ المقدم في واقعة السرقة، يتوقع أن تتجه الأمور نحو تسوية شاملة، قد تبدأ بتنازل حفيدها عمرو الدجوي عن الاستئناف في دعوى الحجر المقامة ضدها، والمقرر نظرها في جلسة 26 يونيو الجاري، وذلك كرد فعل متوقّع على موقف جدته الإيجابي.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت انتهاء التحقيقات بحفظ القضية، بعدما ثبت من التحقيقات عدم ارتكاب كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي للواقعة، وأُغلِق الملف رسميًّا لتنازل الشاكية.