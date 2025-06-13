شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى بهجوم إسرائيلى على مواقع بمدينة تبريز الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير دائرة الأزمات في مدينة تبريز، شمال غربي إيران، مقتل 8 أشخاص جراء هجوم إسرائيلى استهدف مواقع في المدينة.

وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إنه تم تسجيل تلوث إشعاعى داخل موقع نطنز النووى، لكن ليس هناك تلوث في الخارج ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "نحتاج إلى تنظيف الإشعاعات داخل موقع نطنز ومن ثم تقييم الأضرار".

وقالت وكالة فارس، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".