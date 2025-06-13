شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى التاريخ.. أقوى مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

لطلاب الشعبة الأدبية، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية في مادة التاريخ، تغطي كافة الأحداث التاريخية من خلال تحليل زمني ومنطقي، يسهل على الطالب ربط المعلومات واسترجاعها.

المراجعة تحتوي على أبرز الأسئلة المقالية والنقاط الجدلية، بالإضافة إلى تدريبات على المقارنات التاريخية وكيفية صياغة إجابة متكاملة.

ويُركّز المحتوى أيضًا على الموضوعات المحورية مثل: ثورات الشعوب، الحركة الوطنية المصرية، تاريخ أوروبا الحديث، والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر والمنطقة العربية خلال القرن التاسع عشر والعشرين.

للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان التاريخ للعام الدراسي الحالي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع التزام دقيق بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وتدرج مستويات الصعوبة، بما يُراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويقيس قدرتهم على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.