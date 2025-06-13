شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أسئلة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2025.. هتفيدك قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، وذلك بحل أسئلة وتدريبات ونماذج استرشادية للامتحانات للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية أسئلة موضوعية ومقالية في مادة الفيزياء، تعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الأحد 15 يونيو المقبل امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب من محاولات الغش، مؤكدة أن هناك عقوبات سوف يتم تطبيقها على أي غشاش وسوف يتعرض الطالب للمساءلة القانونية في حالة ضبط أي وسيلة غش معه، موضحة أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقًا سوف يؤدى إلى حرمان الطالب من النجاح في المادة التي يؤدى فيها الامتحان، أما في حالة استخدامه في الغش وتصوير الأسئلة سوف يحرم عامين من الامتحانات حيث يرسب هذا العام والعام المقبل.